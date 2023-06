Latvala avaldas, miks Rovanperä Keenia ralli järel pettunud oli

Punktikatselt õnnestus Rovanperäl teenida Thierry Neuville’i ja Ott Tänaku järel kolmas koht. Just see ollagi MM-sarja liidri endast veidikene välja ajanud.

«Kalle jaoks oli punktikatse tähtis, ta tahtis seda võita. Seekord see ei õnnestunud. Kalle ütles, et tema autol jäi veidikene jõust puudu. Praegu me ei tea, mis selle põhjustas, sest meil pole aega olnud seda uurida. Kuid mõistan täielikult tema pettumust,» lausus Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala portaalile Rallit.fi.