Olümpiamängud said dopingulembelise konkurendi

Aron D'Souza plaanib astuda vastu Rahvusvahelise Olümpiakomiteele ning korraldada mitmepäevase spordivõistluse, kus dopingu kasutamine on lubatud. Austraaliast pärit D'Souza on Võimendatud Mängude president ning tema eesmärgiks on konkureerida olümpiamängudega. Esimesed Võimendatud Mängud peaksid toimuma järgmise aasta detsembris.

«Rahvusvaheline Olümpiakomitee on valitsenud spordimaailma sadu aastaid. Nüüd on olemas sellele vastane ning me oleme võitluseks valmis. Ma tean, et nad on meid ähvardanud, aga me tegutseme vaimus, mis on moraalselt õige,» lausus D'Souza Guardianile.

Võimendatud Mängudel plaanitakse võistelda kergejõustikus, ujumises, tõstmises, võimlemises ja vabavõitluses. Kõikidel sportlastel on lubatud enda soorituse parandamiseks kasutada dopingut.

«Sportlased on täiskasvanud inimesed. Neil peaks olema õigus teha enda kehadega, mida ise soovitakse. Minu keha, minu otsus, sinu koha, sinu otsus. Ükski spordiorganisatsioon ei tohiks teha sportlaste eest otsuseid,» lisas D'Souza.