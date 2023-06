Meedia: mõni WRC-tiim maksab palka neile, kes rikuvad reegleid

«See on keelatud praktika. Inimene kellega me ühendust võtsime rääkis, et see on olnud olemas juba aastaid ja seda kasutavad teatud sõitjad sageli,» kirjutab Gaspard. «Mõned meeskonnad, nagu meile öeldi, on sellest teadlikud ja lähevad isegi nii kaugele, et premeerivad neid reeglite rikkujaid.»