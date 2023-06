Rally Estonial stardib kümme Eesti rallisõitjat

Rally1-autosid on 20.-23. juulil toimuval võistlusel stardis kaheksa – kolm Toyota ja Hyundai rallipaari ja kaks M-Sport Fordi meeskonnast. Kui Toyota (Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta) ja Fordi (Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet) on stardis tavapäraste sõitjatega, siis Hyundail on toimunud väikesed vangerdused.