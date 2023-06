Eesti võitis Euroopa mängudelt teise kuldmedali

«Ma ei osanud seda medalit kuidagi oodata. Võtsin kogu turniiri matši kaupa,» lausus Grents, kes kinnitas, et Euroopa mängude tase on väga kõrge. «Tänane finaali vastane oli eelmise aasta MMi kuldmedalist. Talle ma kaotasin eelmise aasta MMi poolfinaalis. Olin väga üllatunud, et ta täna nõnda passiivselt võitles. Aga tase on siin tugev, sest Euroopa mängudele pääseb ainult kutsetega.»