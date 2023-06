Hyundai rallitiim võib MM-etappidele tulla peagi nelja autoga

Abiteboul ise on neljanda auto poolt, kuna see annaks tiimi värsketele täiendustele, soomlastele Teemu Suninenile ja Emil Lindholmile rohkem võimalusi.

«Me vaatame oma võimalustele otsa. See on kahtlemata variant, kuid murekohaks on autode hind. See on ka üks põhjustest, miks olen tagunud viimasel ajal kulupiirangu trummi,» avaldas prantslane väljaandele Motorsport.