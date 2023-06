Neuville plaanib Hyundaist üle hüpata? «Kõik on võimalik»

2014. aastast hüppas belglane aga Hyundai manu ning ongi sest ajast saati roolinud i20 masinaid. Nagu kiire näppudel arvutus tõestab, on käesolev hooaeg talle Lõuna-Korea autotootja ridades kümnes ning garanteeritud on ka järgmine aasta.

«Arvan, et olen praegu ainus sõitja, kel on järgmiseks aastaks kehtiv leping. Kui see läbi saab, tahaksin sõlmida veel ühe kaheaastase kontrahti,» vahendas Ilta-Sanomat Neuville viimatisel Safari rallil öeldut.