Latvalalt uuriti Neuville'i võimalikku Toyotasse siirdumise kohta

Jutud, et Neuville võiks oma kümneaastase abielu Hyundaiga lõpetada, kerkisid esile Keenia MM-ralli aegu. Asjale lisas vürtsi ka belglane ise, kes kommenteeris võimalikku üleminekut kavala muige saatel. «Kõik on võimalik,» lausus ta .

Mõistagi ruttasid põrinažurnalistid seejärel Toyota tiimipealiku Jari-Matti Latvala juurde, et tollelt samuti asja kohta pärida. Vastus kõlas järgnevalt: «Praegusel hetkel on meie eesmärgiks hoida samu sõitjaid. Läbirääkimised on küll veel lahtised, kuid kui meeskond funktsioneerib ja meil õnnestub tiitel koju tuua, siis puudub vajadus asju muuta.»