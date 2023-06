Ott Tänak: muidugi võin riskida, aga mis sellest välja tuleb?

Järgmised kaks rallit on MM-kalendri kiireimad, sest Rally Estoniale järgneb Soome MM-etapp. Kui kiire M-Spordi Ford Puma sellist tüüpi rallidel olla võiks, ei oska Tänak veel öelda.

«Praegu on hooaeg olnud meile keeruline. Seega peame leidma järgmiseks ralliks veidi kiirust, sest kiirus on seal kõige tähtsam,» lausus Tänak.

MM-sarja üldarvestuses hoiab Tänak 98 punktiga kolmandat-neljandat kohta, kuid liider Kalle Rovanperä jääb juba 42 punkti kaugusele. Kas Tänak on järgmistel rallidel valmis riskima?

«Ma võin kindlasti riskida, selles pole küsimus. Küsimus on hoopis selles, mis sellest välja tuleb? Mul pole õrna aimugi, sest ma pole selle autoga kiiretel teedel sõitnud ning praegu on meil auto võimekusega veidi probleeme. Eestis ja Soomes on seda hädasti vaja,» ütles Tänak.