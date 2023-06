Kullamäe hakkab mängima Hispaania kõrgliigas

«Kullamäe on noor mängija, kuid sellest hoolimata on tal kõvasti mänguminuteid nii klubi kui ka koondise eest. Otsisime korvpallurit, kes suudaks mängida nii mängujuhi kui ka viskava tagamängijana. Usun, et ta suudab mõlemal positsioonil hästi hakkama saada,» kommenteeris Bilbao spordidirektor Rafa Pueyo.

«Lisaks võimekusele skoorida on ta sammu edasi teinud võimaluste loojana ning pick and roll-olukordade lugemisega. Usume, et ta on põnev täiendus. Loodame, et ta jätkab meie juures arenemist ning aitab meil eesmärke saavutada,» lõpetas Pueyo.