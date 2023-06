Tänak osaleb enne Rally Estoniat kiirusfestivalil

Lisaks Tänakule on Goodwoodi festivalil kohal ka teine M-Spordi sõitja Adrien Fourmaux. DirtFish kirjutab, et mehed jagavad seal ühte ja sama Ford Puma Rally1-autot.

«Goodwood on alati olnud autospordi kalendris väga-väga eriline üritus. Näha WRC-autosid tänavusel kiirusfestivalil on meie jaoks imeline. Veelgi parem on see Briti rallifännidele, sest viimased aastad ilma MM-etapita on Suurbritanniale olnud rasked,» lausus M-Spordi rallimeeskonna juht Richard Millener.