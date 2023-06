Selgus, kellega kohtub Kontaveit karjääri viimase profiturniiri avaringis

25-aastane Stefanini ja Kontaveit loositis Wimbledoni põhitabeli esimesse poolde ning nad pole varasemalt tenniseväljakul kohtunud. Kontaveidist kaks aastat noorem itaallanna on suure slämmi turniiril parimal juhul pääsenud Austraalias teise ringi. Wimbeldonis pääses ta põhitabelisse esimest korda.

27-aastane Kontaveit teatas 20. juunil, et lõpetab pärast Wimbledoni profikarjääri. Põhjuseks seljavigastus, mis ei luba tal enam tipptasemel tennist mängida. Jaaninädalal ütles Kontaveit pressiüritusel, et tahab profikarjääri lõpetada hea emotsiooniga ning loodab, et pääseb Wimbledonil väljakule mitmes kohtumises.