OTSEBLOGI ⟩ Pärnu võõrustab Eesti ja Euroopa tippkergejõustiklasi

Meeste 100 meetri jooksus sihib Karl Erik Nazarov Pärnus uusi tippmarke. Kahe nädala eest Jõhvis sama tasemega võistlusel Eesti rekordi (10,18) püstitanud mehe nimel on sellest kevadest ka Rannastaadionil joostud kiireim aeg (10,38). Nazarovil on pühapäeval tugevas konkurentsis hea võimalus mõlemad rekordid üle lüüa, sest Pärnus on stardijoonel ka Tšehhi rekordimees Jan Veleba (isiklik rekord 10,16), Taani sprinter Frederik Schou-Nielsen (10,24), Andrew Morgan-Harrison (10,34) Suurbritanniast, lubavasse vormi tõusnud Henri Sai (10,43) ning kiired lätlased.