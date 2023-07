Tänaku boss nõuab muudatusi: muidu jääme varsti kõik töötuks

Autoralli MM-sarjas tippklassis võistleb teadupärast vaid kolm autotootjat. Kui Toyota ja Hyundai on tehasetiimid, siis M-Spordil on vaid osaline Fordi tugi.

Vähene meeskondade arv on kahtlemata problemaatiline, kuid Milleneri hinnangul võib WRC-sarjale saatuslikuks saada hoopis liiga väike rahvusvaheline huvi. Ralli on populaarne ainult teatud riikides, kuid globaalses mõttes kahvatub ala paljude teiste kõrval.

«Peame end nähtavaks tegema. Kas oleme praegu sotsiaalmeedias piisavalt nähtavad? Ma ei ole ekspert, aga arvan, et mitte,» lausus Millener AutoHebdole.

«M-Spordis proovime luua lühikesi klippe, mis on veebis kiiresti vaadatavad. Inimesed ei suuda enam kolmeminutilisi videoid vaadata. WRC pole piisavalt nähtaval. Olen inimestega eri spordialadelt rääkinud ja nad imestavad, kust oleks võimalik näha, mis alaga me tegeleme,» jätkas Millener.

Tema sõnul on WRC-sarja juhid investeerinud küll teleprojekti, kuid noori inimesi pikad teleülekanded ei paelu. «Rääkimata sellest, et ühte võistlust tuleks vaadata kolm ja pool päeva,» lisas M-Spordi tiimipealik.

«Mitte keegi ei tea, kus me oleme või mida sõitjad teevad. Näiteks NasCaris on viieaastane plaan, kõik teavad, kuidas seda rakendada. Nad on samal ajal eri kanalites nähtavad ja lõikavad sellest kasu. Sisu ei pea alati olema seotud ralliga, võib ka näidata telgitaguseid ja atmosfääri,» tõi Millener näiteks.