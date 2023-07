Selgus, kes on Poolas Vene spioonina tegutsenud hokimees

Väljaanne Blesk.cz kirjutas, et see hokimängija on Maksim Sergejev (20), kes mängib Zagłębie Sosnowieci hokiklubi eest ja on Poolas alates 2021. aasta oktoobrist. Riigi justiitsministri ja peaprokuröri Zbigniewa Ziobra sõnul kuulus Sergejev Ida-Poolas tegutsevasse Venemaa agendivõrgustikku.

«Vene spioonid kukuvad ükshaaval,» rõõmustas Ziobro Twitteris. «See on järjekordne edu ABW uurijatele ja salateenistusele. Spioon, kes tegutses sportlasena, tabati. Venelane oli esiliiga meeskonna mängija. See on juba 14. kinnipeetud spioonivõrgustiku liige, kelle me oleme paljastanud,» lõpetas Ziobro.