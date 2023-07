Soome ralliäss võistlustulle naasvast Latvalast: teadsin, et see juhtub

Latvala istub Soomes Toyota GR Yarise Rally1-autosse ning asub maailma parimate rallimeestega võistlustulle. Viimati oli Soome rallilegend MM-sarjas rajal 2020. aastal, mil ta osales Rootsi talverallil. Siiski oskas Lappi oodata, et tema endine meeskonnakaaslane veel Rally1-autoga võistlustulle asub.

«Jari-Matti ei öelnud seda küll kordagi, aga teda teades, siis oskasin kehakeelest lugeda. Teadsin, et see juhtub,» lausus Lappi Soome meediale. «Eelkõige tuleb tal seda võistlust lihtsalt nautida ja mitte kellale keskenduda. Sellest peaks juba piisama. Samas on kõik võimalik, ent ta pole tippautoga väga kaua kihutanud.»