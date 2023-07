Seebiooper Venemaal: treener lasti USAsse putkanud hoolealuste tõttu lahti, ära hüpata võinuks ka olümpiabossi tütar

Olümpiavõitja, Venemaa olümpiakomitee presidendi Stanislav Pozdnjakovi tütar Sofia Pozdnjakova tundis, et ei saa kodumaalt lahkuda ega abikaasale USAsse järgneda, ning lahutas abielu.

Venemaa korraldatava sõjalise erioperatsiooni käigus juhtub ikka, et spordirindel pole kõik inimesed millegipärast maailma asjadega rahul. Näiteks sellega, et neid ei lubata rahvusvahelistele võistlustele. Mitu sealset vehklejat jõudis aga välja neil päevil peetavatele USA lahtistele meistrivõistlustele ning see ei sobinud jällegi idanaabri spordijuhtidele. Patuoinaks tehti epeekoondise peatreener Aleksandr Glazunov.