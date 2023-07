Kontaveidi luigelaulu jälgivad Netflixi kaamerad

Sel aastal ilmavalgust näinud «Break Point» on analoog Netflixi ülimenukale vormel 1 sarjale «Formula 1: Drive to Survive», kus kaamerad kiikavad telgitagustesse ning toovad seeläbi spordiala vaatajatele lähemale.

Kontaveit on tegelikult Netflixi doksarjas juba debüüdi teinud. Esimese hooaja kaheksandas osas «Fairytale in New York» keskendusid sarja autorid Serena Williamsi lahkumisetendusele mullu peetud US Openil.