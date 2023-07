Tänaku boss on pahane: mul on sellistest inimestest kõrini

DirtFish kirjutab, et Keenia MM-rallil uuris ajakirjanik Millenerilt, kuidas nende auto Keenias vastu pidas ning mida ta kuuendast ja seitsmendast kohast arvab. Taolised küsimused ajasid Milleneri endast välja.

«Palun meenutage mulle, kas meie olime need, kes ma ei tea kui palju tagatiibu ja kereosasid kaotasid? Olime meie need, kellel läks ühel autol neli kardaanvõlli läbi? Olime meie need, kellel oli probleeme ülekuumenemisega? Ma ei usu. Meil oli mõlemal autol paar rehvipurunemist, poisid peatusid ja vahetasid rattad ära,» tuletas Millener meelde, miks Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet Keenias kõrgest mängust pudenesid.

«Inimesed peavad aru saama, et sõidame kahe autoga. Me kõik teame, kus nende autodega oleme. Ott võib võita igal pool. Pierre-Louis töötab kõvasti esimese poodiumi nimel, kuid ta ei jahi etapilt etapile võitu. Seega kui Tänakul on probleem, on võit meie jaoks välistatud,» jätkas Millener.

«Teame seda paremini kui keegi teine. See on reaalsus, kus oleme. Selle alternatiiv oleks koheselt meistrivõistlustelt koos lahkuda. Mul on kõrini inimestest, kes pidevalt M-Sporti ründavad. Oleme suured poisid ja tüdrukud, teame täpselt, kus oleme ja milleks võimelised. Kuid lubage mul öelda: pole ühtegi teist tiimi, kes töötaks kõvemini kui meie,» lausus Millener emotsionaalselt.