JÄRELVAADATAV JA GALERII ⟩ Kardisarja «Olerex toob talendid rajale 2023» III etapp Lange motokeskuses pakkus osalejatele kõike

Eelsõitudes tekitas endale ja oma poolehoidjatele närvikõdi just Paimre, kui sõitis rajalt välja ja nägi kõvakattega pinnasele tagasisaamiseks kõvasti vaeva. See tähendas, et edasist võistlust tuli alustada B-finaalist. Sellega sai poiss ilusti hakkama ja B-finaali võiduga oli koht A-finaalis tagatud. Väga sarnase käekäiguga oli kvalifikatsioonis teise koha saanud Gubar, kes tagas B-finaali teise kohaga võimaluse sõita A-finaalis.