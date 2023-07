Wimbledoni korraldajad tulid Kontaveiti soovidele vastu

Eesti esireket on erilise tähelepanu all, sest ta teatas paar nädalat tagasi, et lõpetab Wimbledoni suure slämmi turniiriga sportlaskarjääri. Tema avaringi kohtumist itaallanna Lucrezia Stefaniniga tuli vaatama rohkearvuline publik, kes kahjuks seisma pidi. Nimelt teenis Kontaveit 6:4, 6:4 võidu tribüünideta kuuendal väljakul.

Kontaveit oli väga õnnelik säärase toetuse eest ning soovis, et teiseks ringiks on tal võimalus suuremal areenil mängida. «Loodan suuremale väljakule järgmiseks mänguks saada. Ma ei oodanud, et mängin peaväljakul või mõnel suurel areenil. See on aga nende (korraldajate - toim.) otsus ja ma ei saa midagi teha. Tuleb leppida sellega, mis minu teele pannakse ja ennast parimast küljest näidata,» lausus Kontaveit pärast avaringi võitu meediale.

Wimbledoni korraldajad võtsid Kontaveidi soove kuulda ning ta paigutati teise ringi kohtumiseks turniiri 18. väljakule. See on oluliselt suurem kui eelnevalt nimetatud kuues väljak. 18. väljak on Wimbledoni turniiri üks kuuest areenist, millel on ka tribüünid. Sinna mahub parimal juhul istuma veidi vähem kui 800 inimest. See pole küll peaareen, ent vähemalt saavad tennisefännid end mugavamalt Kontaveidi matši ajal tunda.