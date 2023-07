F1 karusselli ootab rekordiline hooaeg

Siinkohal tasub märkida, et tegemist on esialgse kalendriga, kus võib ikkagi ootamatusi juhtuda. Nimelt pidi ka tänavu toimuma 24 etappi, ent tänaseks on kalendris 22 võidukihutamist. Koroonapiirangute tõttu loobuti Hiina osavõistlusest ning üleujutused said saatuslikuks Imola GPle.