Tütar nõuab jalgpallilegendist isale vanglakaristust

Hispaania väljaande Diario de Sevilla teatel on Eto'o 22-aastane tütar Erika Do Rosario Nieves nõudmas isalt sisse 90 000 eurot. Naise kaitsja Fernando Osuna teatel jättis jalgpallilegend maksmata lapsele elatisabi ja seda koguni viis aastat.

Kameruni jalgpallilegend on ka varasemalt karistatud lapse elatisabi maksmata jätmises. Toona ei olnud tegemist Erika Do Rosario Nievesiga. Lisaks sellele on Eto'od karistatud maksupettuses ning talle määrati Hispaanias 22 kuud tingimisikaristust. See toimus ajal, mil jalgpallilegend esindas FC Barcelona meeskonda. Eto'o tunnistas eksimust ning ta tasus maksmata jäänud maksud, mis ulatusid nelja miljoni euroni.