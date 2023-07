Latvala näeb Neuville'i WRC-sarja reformiideel jumet

Neuville käis Safari ralli eel välja idee, et MM-etappe võiks tulevikus hakata lühendama. «Usun, et peaksime lühendama võistlusformaati, muutes ralli kahepäevaseks,» sõnas ta, kuid lisas, et spordiala DNA säilitamiseks võiks kalendrisse kuuluda ka mõned n-ö vastupidavuse etapid. Näiteks Monte Carlo ralli võiks belglase hinnangul kesta neli ja Keenia ralli koguni kuus päeva.

Soomlaste portaal ralli.fi uuris nüüd Toyota tiimipealikult Jari-Matti Latvalalt, mis tema Neuville'i ettepanekust arvab.

«See pole iseenesest halb mõte. Küll, kui me mõtleme MM-sarja peale, siis kas tänapäeva maailmas õnnestub fännidel kuus päeva võistlust jälgida? See tundub natukene liiga pikk. Praegune formaat, kui kõik on otseülekandes nähtav, peaks toimuma ikkagi nädalavahetusel,» lausus ta.

«Mõistagi võib juhtuda, et sõidamegi 400 kilomeetrit ja neli päeva Keenias. Siis jälle Jyväskyläs sõitsime kaks päeva,» jätkas Latvala, kuid toonitas, et ralli peaks siiski nui neljaks pühapäeval lõppema.

«Promootorile meeldib praegune lahendus, kus punktikatse algab alati samal ajal. Põhimõtteliselt lõppeb ralli alati samal ajal nagu vormel 1-s. Nad on öelnud, et see kontseptsioon töötab. Järelikult peab ralli pühapäeviti lõppema, selles osas ei saa asju muuta,» lausus soomlane.

Latvala ise pooldaks tegelikult rallide veidi lühemaks tegemist. «Alustaksime reede keskpäeval, mis tähendab, et sõidaksime kokku kaks ja pool päeva. Reede oleks lühem, laupäev täispäev ja pühapäev pool päeva. Reede ei pea tegelikult isegi väga lühike olema: vajaminevad kilomeetrid saab sõidetud, kui hommikul toimub testikatse ja seejäral pärastlõunal algab võistlus,» mõtiskles ta.