Politsei korraldas piinamises kahtlustatava tippklubi omaniku juures läbiotsimise

Prantsusmaa väljaande Mediapart teatel korraldati läbiotsimine, kuna PSG omaniku juures töötanud Tayeb Benabderrahmane väitel on al-Khelaif ta vangistanud. Lisaks sellele on teda väidetavalt piinatud, kuna tema kätte sattusid PSG omaniku tundliku sisuga videod.

Prantsusmaa politsei dokumentidest selgus, et Benabderrahmane käes olid videod, kus al-Khelaifi ja tuvastamata naine intiimselt esinesid. Lisaks veel materjalid, kus Katari emiir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani selgitab, et just nemad võitsid möödunud aastal toimunud jalgpalli MMi.