VIDEO ⟩ Tänak annab Lõuna-Eesti rallil testikatsel kuuma

Lõuna-Eesti ralli on Tänaku ja Järveoja jaoks olulise testiga kahe nädala pärast toimuvaks Rally Estoniaks. Täna saab ta Lõuna-Eesti ralli testikatsel erinevaid seadistusi proovida.

Houston, we have a liftoff… 🚀 🇪🇪 @OttTanak @MSportLtd ShakeDown Lõuna Eesti Rally pic.twitter.com/amJDMHCZmM

Ühepäevasele kruusarallile antakse start homme kell 10.30 Haanja Puhke- ja Spordikeskuses asuvast hoolduspargist. Võistlustrassi pikkuseks on korraldajad planeerinud 171,12 km, millest kiiruskatsed moodustavad 68,43 km. Kokku on kavas üheksa kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on kolm. Postimees vahendab sündmusi otseblogis.