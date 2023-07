Latvala pani Lõuna-Eestis avarii teinud Katsutale pinged peale

Katsuta on karjääri jooksul saavutanud autoralli MM-sarjas kolm poodiumikohta. Kaks neist tulid Keenias Safari rallil ning viimane möödunud aasta Jaapani rallil. Tänavune hooaeg pole aga loodetult kulgenud ning poodiumikoht jäänud seni kaugele. Tema parimaks on jäänud Keenia MM-etapi neljas koht, kus Toyota noppis nelikvõidu.

Latvalale on Katsuta esitused Keenias, kus jaapanlane saavutanud kolmel viimasel aastal vastavalt teise, kolmanda ja neljanda koha, avaldanud muljet. Ta loodab, et jaapanlane suudab nüüd leida kiiruse, et tugevaid tulemusi saavutada.