Solberg pani lõpuga Paddoni paika, Eesti rallitalent lõpetas esikümnes

Hooaja kokkuvõttes on Paddon liider. Uusmeremaalasel on 142, Sesksil 108 ja Mads Østbergil 80 punkti. Tänavu ERC-sarjas esimese stardi teinud Solberg on 33 silmaga 11.

Avapäev

Kokkuvõttes võitis Solberg avapäeval viis kiiruskatset ning tema edu konkurentide ees on 10,2 sekundit. Kolm kiiruskatset võitnud Paddon on teisel positsioonil. Kaks esimest on teistega vahe sisse teinud, sest kolmandal positsioonil paiknev norralane Frank Tore Larsen jääb maha juba 45,6 sekundiga.