Karm reaalsus: Verstappen ei pea MM-tiitli võitmiseks enam ühtegi etappi võitma

Läinud nädalavahetusel võitis Verstappen hooaja 10. etapina sõidetud Suurbritannia GP. See oli talle juba tänavu kaheksandaks triumfiks kahe teise koha kõrvale. Nõnda on tema ülekaal konkurentide ees meeletu.

See, et Verstappen ei võida ühtegi järgmistest võidusõitudest näib väga ebatõenäoline. Eriti arvestades seda, et ta on võtnud sihikule järjepanu saadud triumfide rekordi. Hetkel on Verstappen suutnud esikoha noppida kuuel võidusõidul järjest. Rekord kuulub alates 2013. aastast Sebastian Vettelile, kes suutis toona teenida üheksa järjestikust triumfi.