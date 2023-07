Kas on ikka naine? Aafrika paremaid ründajaid tiriti MMi eel skandaali

Näiteks ilmnes vahetult tiitlivõistuste eel, et Sambia naiskonna MMile tüürinud Bruce Mwapele on esitatud mitu süüdistust seksuaalses ahistamises .

See tekitas Bandale probleeme juba mulluste Aafrika rahvuste karikaturniiri aegu, kui ta pidi Musta Mandri meistrivõistlusi pealt vaatama. Tõsi, osati oli see toona tema enda valik, sest ta ei soovinud tarvitada testosteroonitaset kontrollivaid ravimeid, kuna pelgas nende kõrvaltoimeid.

Nüüd, MMi eel, on teema jälle päevakorda tõusnud. Nimelt olla Bandat vahepeal endale ihanud ka Madridi Reali jalgpalliklubi, kuid üleminek jäi pooleli just nurjunud meditsiinilise ülevaatuse tõttu. Kuigi tegemist on delikaatsete isikuandmetega, ringlevad jutud, justkui olla probleemiks olnud just Banda soo tõestamine.