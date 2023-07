Putin ja Venemaa rahastavad omapärasel moel Ukraina ülesehitamist

Ühtlasi toovad nad välja, et kõnealuse lepinguga teenib miljoneid ka Saksamaa jalgpalliliit (DFL). Sealjuures juhib Bild tähelepanu, et kaudselt on tegemist Saksa maksumaksja rahaga, arvestades, et venelaste Gazprom on viimased kaks aastat gaasiturgu teadlikult manipuleerinud ja seeläbi omale kasumit tekitanud.