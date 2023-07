M-Spordi sõitja poolikust aastast: sain aru, et läbirääkimised Tänakuga käisid ja oli vaja raha säästa

Fourmaux sõnul polnud liiga kaua mõtet selle peale peatuma jääda, sest ta pidi niikuinii edasi liikuma. «Tegin punktide kaupa hinnangu, et näha, millest olin ilma jäänud. See on ikkagi spordiala, kus mõistus mängib väga olulist rolli. Ma ei saanud kõigi asjadega parimal võimalikul viisil hakkama. Alates Monte Carlo etapist hakkas kõik allamäge minema. Üks asi viis teiseni, mehaaniline probleem Rootsis, avarii Horvaatias - kõik läks lihtsalt valesti,» rääkis prantslane.

Koos kaasjuhi Alexandre Coria'ga on Fourmaux olnud kaksteist kuud, mida on iseloomustanud paljud negatiivsed hetked.

«Hispaanias oli mul taas võimalus osaleda ja hea tulemus oleks võimaldanud mul Jaapanis sõita,» meenutas ta ja lisas: «Kuigi lõpetasin kaheksanda kohaga ja Fordi sõitjate seas esimesena, teadsin, et minu aasta on lõppenud. Tol ajal oli palju pettumust. Tagantjärgi olen aru saanud, et läbirääkimised Tänakuga siis juba käisid ja et 2023. aastaks oli vaja raha säästa.»