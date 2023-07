Soome rallisõitja ei karda Neuville'i

Teemu Suninen naaseb sel suvel ralli maailmameistrivõistluste esimesele tasemele, kui ta sõidab Hyundai Rally1 autoga nii Eesti kui ka Soome etappidel.

Hyundais on Sunineni kõrval veel üks soomlasest sõitja, Esapekka Lapi. Hyundai esimene sõitja on Belgia staar Thierry Neuville, kes on sõitnud Lõuna-Korea meeskonnas jaoks alates 2014. aastast.

Neuville'i pole alati peetud kõige lihtsamaks meeskonnakaaslaseks, kuid Suninen usub, et meeskonnatöö õnnestub.

«Ma arvan, et me saame koos hästi hakkama. Lappi ja mina olime meeskonnakaaslased juba Fordis ja see töötas seal väga hästi. Lappi on mulle ka Neuville'i kohta positiivselt rääkinud, et temaga on saanud hästi koostööd teha,» rääkis Suninen MTV Urheilule.

«Ma ei usu, et sellega mingeid probleeme tekib. See on üks tähtsamaid asju, et asju saab jagada ja koos töötada. Proovipäevi on väga vähe ja kui saab omavahel jõud ühendada, siis on see alati positiivne,» lisas Lõuna-Eesti rallil esimest korda Rally1 autoga sõitnud Suninen.