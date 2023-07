Kalle Rovanperä: Eesti MM-etapp mu lemmik. See meeldib isegi rohkem kui Soome ralli

Tänavu peetakse Eestis neljandat korda MM-etapp. Kuigi uue hooaja kalendrit pole veel täismahus avaldatud, on juba kindel lätlaste debüüt. Suure tõenäosusega tähendab see vähemalt üheks hooajaks Rally Estonia kadumist tippsarjast.

Esimest korda WRC-kalendrisse kuuludes olid Lõuna-Eesti teedel kõige kiirem Ott Tänak. Viimasel kahel aastal on aga platsi puhtaks löönud Rovanperä. Tema on tuleval nädalal peetaval võistlusel favoriit ka tänavu.

«Ma olen pidevalt öelnud, et Eesti MM-etapp on minu jaoks aasta lemmik ralli. Mulle meeldib see isegi rohkem kui Soome ralli. Ma naudin seda rohkem. Nii et jah, loodetavasti on Eesti ka tulevikus MM-kalendris, sest kui ei ole, siis ma oleksin kurb,» ütles valitsev tšempion intervjuus Autogeeniusele.