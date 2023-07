Enok kaotas kuulitõukes veidi punkte, ent jätkab EM-medali heitluses

Enne võistlust

Meenutagem, et Enok tuli kuu aega tagasi 6165 punktiga USA üliõpilasmeistriks, kuid rekorditeraamatusse kanti 38 silma väiksem punktisumma (6127). Seda sellepärast, et pikima kaugushüppe katse ajal polnud tuul reeglitepärane, mistõttu võeti edetabelit koostades arvesse paremuselt teine tulemus.

Meie lähtume siiski päris võistlusest, mis tähendab, et Enokist parema tippmargiga on Espoos võistlustules soomlanna Saga Vanninen (6391) ja hollandlanna Sofie Dokter (6321), 6000-punkti piiri on varasemalt ületanud ka lätlanna Kristine Blaževica (6146) ja poolatar Edyta Bielska (6062). Nende rekordiseeriad on täpsemalt nähtavad allpool.