Vaid 800 m lahutab Enokit EM-pronksist

Odavise:

Esialgse ajakavaga võrreldes paar tundi viibinud odaviskevõistluse B-grupis oli Enok ainus, kes ei saanud avakatsel tulemust kirja. Teises voorus võttis eestlanna pinged maha, aga 43.75 oli tema isiklikust rekordist veidi alla kolme meetri kehvem. Kahjuks ei tulnud viimasel katsel lisa, Enok lõpetas võistluse 43.09ga.

See tähendab, et Enok kaotab viimase ala eel rekordiseeriale 164 punkti. U23 EMi pronksmedali mõttes on aga kõik hästi, sest Julia Slocka Poolast kaotab talle 85 silma, aga on 800 m jooksus eestlannaga sama masti. Austerlanna Chiara-Belinda Schuler on Enokist 121 punkti kaugusel, aga temast on Enok märksa etem jooksja.

Kuldmedali nimel peavad tihedat heitlust kodupubliku lemmik Saga Vanninen ja hollandlanna Sofie Dokter. Soomlanna on 100 punktiga peal ning kuigi Dokter on temast veidi parem jooksja, on 100 punkti tagasitegemiseks vaja Madalmaade esindajal joosta umbes 7,5 sekundit kiiremini ja see kuulub utoopia valdkonda.

Seitsmevõistluse seis pärast kuut ala. Foto: Kuvatõmmis

Kaugushüpe:

Avapäeval kolm isiklikku rekordit püsitatud Enok andis kaugushüppes punkte ära. Nimelt läks eestlannale kirja 6.01, mis tähendas rekordiseeriaga – kust all 6.30 – võrreldes koguni 90 õhku haihtunud silma.

Tagasilöök on seda valusam, et tegelikult on kaugushüppe näol tegemist alaga, kust Enok võinuks korralikult punkte juurde haugata: tema tippmark on nimelt 6.65.