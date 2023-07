Eesti sprindilootus edenes U23 EMil poolfinaali

Kolme jooksu peale näitas Kivikas 12. aega, kiiremaid olid kreeklanna Polyniki Emmanouilidou (11,32) ja hollandlanna N'Ketia Seedo (11,34). Olgu välja toodud, et Kivikase juulikuu alguses joostud isiklik rekord on 11,54.

Naiste 100 m poolfinaalid on kavas neljapäeva õhtul algusega 17.05, finaal joostakse reede õhtul.

Vasaraheitja Annika Emily Kelly piirdus Espoos 57.31ga ning kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud. 21 sportlase konkurentsis andis see talle 20 koha. Finaali pääsemiseks tulnuks Kellyl niiehknaa ennast ületada: tema isiklik rekord on 61.04, kuid viimane edasipääseja oli sakslanna Esther Imariagbee (62.75).

Lisaks on Eesti noorsportlastest täna võistlustules veel, kolmikhüppaja Eliise Aniljalg, teivashüppaja Marleen Mülla ja seitsmevõistleja Pippi Lotta Enok.

Neist viimased kaks on U23 EMil ka reaalsed medalipretendedid. Kui Müllat ootab täna ees alles kvalifikatsioon, siis Enok on juba võistlustules. Sealjuures on ta alustanud hästi, püstitades 100 m tõkkejooksus isikliku rekordi.