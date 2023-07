Eesti ja Soome rallifännid võivad kergendatult hingata

«Armastasin selle iga osa,» lausus teisena lõpetanud Hayden Paddon. «Fenomenaalsed katsed – isegi teistel läbimistel polnud nad liiga karmid. Okei, võib-olla viimane katse oli veidi karmim, aga ei midagi hullu. See on iga sõitja unelm, kui sul on ralli, kus saad kõikidel katsetel suruda ega pea mõtlema kivide ja rööbaste peale.»

Uus-meremaalase sõnul võiks suvine Rootsi ralli kuuluda ka MM-sarja. «Seda võiks kaaluda näiteks vahetusena: et talvel on sul Soome ralli ja suvel Rootsi oma. Ma tean, et see käib traditsioonide vastu ja soomlastele see ei meeldiks, aga siinsed teed peavad lihtsalt kihutamisele nii hästi vastu,» jätkas ta.

Võidutsenud Oliver Solberg oli kamraadiga sama meelt. «Ma ei kavatse seda rallit kiita pelgalt sellepärast, et see on mu koduralli, vaid see tõesti on üks suurima kiirusega etappe, mida olen teinud. See on isegi parem kui Soome ja Eesti – see on ülikiire, kuid ühtlasi ka tehniline, mis tähendab, et eksimisruumi ei ole.»

Nõnda jõudsidki Soome ja Eesti rallifännid hakata juba küüsi närima, kuid Rootsi EM-etapi korraldaja Glen Olsson rahustas nüüd neid: pole põhjust!

«MM-sarja jõudmine pole kunagi olnud selle projekti eesmärk,» sõnas ta väljaandele DirtFish. «Meile meeldib EM-sarja kontseptsioon ja tõsiasi, et kohalikud Rootsi ja Norra sõitjad saavad siin samamoodi osa võtta. Rallifännide jaoks on see parem, kui nad näevad suurte staaride kõrval ka oma sõitjaid.»