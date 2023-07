USA olümpiaala legendi süüdistatakse alaealise seksuaalses kuritarvitamises

The New York Post teatas, et Fellersile mõistetakse neli aastat vangistust. Esialgne vahistamine toimus 2021. aastal, kui tema õpilane oli 17-aastane, kuid tüdruk oli juba aastaid enne seda tema juures treeninud. Ta oli 15-aastaselt kolinud oma korterisse, et olla Fellersi tallile ja treeningkeskusele lähemal, kuigi on ebaselge, mis täpselt ja millal paari suhe alguse sai.