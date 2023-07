Soomlased laulavad Rally Estoniale hosiannat

«Olen väga elevil, et saan viimaks Hyundai i20 N Rally1-autosse istuda, eriti, kuivõrd teen seda ühel oma lemmikrallil,» sõnas uues võistkonnas debüteeriv Suninen. «Olen sellest kaua aega unistanud ning olen töötanud meeletult, et tagasi tippseltskonda jõuda – tore on siin tagasi olla.»

«Tavaliselt on Rally Estonia üks kiiremaid võidukihutamisi kalendris: sisuliselt on tegemist nagu sprindiga, seega tuleb meil stardist finišini gaas põhjas kihutada. Pinnas on siin tavaliselt võrdlemisi pehme, mis tähendab, et pidamine on hea. Seda eriti teistel läbimistel, kui sul on ka roopad teel. Minu eesmärk on sel korra meeskonnale lihtsalt häid punkte tuua, kuid lisaks tuleb mul näidata ka head kiirust. Ja kui tunne on hea, siis üritame ka tulemust teha,» lausus soomlane Hyundai pressiteenistusele.