Ei anna alla! Tänak tiitliheitlusest: peame kõik mängu panema

Enne järgmisel nädalal sõidetavat Rally Estoniat on Tänak MM-sarja punktitabeli neljas, kaotades 140 punkti kogunud Rovanperäle 42 silma. Eestlase ja soomlase vahele mahuvad Elfyn Evans (99) ja Sébastien Ogier (98), kes edestab Tänakut tänu rohkematele võitudele sel hooajal. Mängust pole väljas ka Thierry Neuville (93).

M-Spordi rallitiimi pressiteenistuse vahendusel ütles Tänak, et ta ei kavatsegi hooaja teise poole hakul tiitli nimel heitlemisest loobuda. «Peame paremaks saama ja kõik mängu panema. Loodetavasti oleme juba Eestis heal tasemel, aga kui midagi hakkab lonkama, siis on nädal Eesti ja Soome etappide vahel väga-väga töine.»

Tänak märkis, et ettevalmistus Rally Estoniaks on olnud tihe: lisaks testikilomeetrite kogumisele osaleti 8. juulil Lõuna-Eesti rallil. «Oleme teinud jõupingutusi, et olla Eestis võimalikult head. Järgmisel kahel rallil loeb vaid auto võimekus ehk panustame kõik sellele ja vaatame, kui lähedale suudame teistele jõuda.»