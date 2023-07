Euroopasse naasnud Tattar teenis magusa turniirivõidu

Kettagolfi profituur on jõudnud Euroopasse ning sellega saabusid siia ka maailma parimad mängijad. Nende hulgas mõistagi Tattar, kes lõpetas PCS Openiga peaaegu aasta kestnud pausi Euroopa võistlustest. Viimati mängis ta Euroopas möödunud aasta augustis, kui Tattar krooniti Eesti meistriks.

Viimasel päeval ei sujunud Tattari mäng plaanitult, ent ta suutis säilitada külma pead. Lõpuks oli tema esitus piisav, et lõpuks ühe viskega Cannoni ees ühe viskega võit noppida. See oli temale tänavusel hooajal juba kaheksandaks turniirivõiduks. Koos võidukarikaga teenis Tattar ka 4000 dollarit auhinnaraha.

«Olen väga õnnelik, et see lõpuks läbi sai. See oli väga pingeline heitlus. Ma ei mänginud enda parimat mängu ning tunnustus Missyle, kes mängis suurepäraselt. Suutsin siiski end motiveerida mitte alla andma ning lõpuks kõik toimis,» lausus Tattar peale võistlust.