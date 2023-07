OTSEBLOGI ⟩ Kas Djokovic võidab Wimbledoni kaheksandat või Alcaraz esimest korda?

Tegemist on klassikalise vana ja uue põlvkonna vastasseisuga. 36-aastase serblase Djokoviciga aastaid heidelnud suurtest konkurentidest on šveitslane Roger Federer tippspordist loobunud, hispaanlane Rafael Nadal aga ei saa võistelda vigastuse tõttu.

Nadali kaasmaalane Alcaraz võitis mullu oma esimese Suure slämmi turniiri, USA lahtised. Kuid tähelepanuväärne on asjaolu, et seal ei saanud osaleda Djokovic, sest teda ei lubatud Covidi-vaktsineerimatuse tõttu riiki. Suur edu teistel võistlustel on aga aidanud 20-aastase Alcarazi ATP edetabeli esinumbriks. Ent nüüd käib lisaks kõigele muule mäng ka edetabeli esikoha peale.