VIDEO ⟩ Uue Toyota ohjamine tõi Latvalal silme ette legendaarse ralliauto

Kuna MM-sarja kogenuimal sõitjal – Latvalal on vöö vahel 209 rallit, mida on rohkem kui kellelgi teisel – pole uue hübriidpõrgulisega varasemalt kokkupuudet olnud, ta Jyväskylä teedelt otseselt tulemust ei oota. Pigem liigitub see võistlusnädalavahetus lustimise valdkonda.