Iirimaa rallisporti vapustas järjekordne surm

Hukkunute austuseks ja nende perede kaitsmiseks ei avaldanud Iirimaa autospordiliit ega ralli korraldajad lahkunute nimesid. Oma teates lisas alaliit, et nad on koostöös kohalike võimudega algatanud juba uurimise, et selgitada välja, kuidas traagiline õnnetust aset leidis.