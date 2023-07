Neuville’il pole aimugi, kuhu tema kiirus on kadunud

Eriti palju paremini pole belglasel läinud ka samasuguse kiire profiiliga Rally Estonial. Tulemused: katkestamine (2020), kolmas (2021), neljas (2022). Mis on see, mis kiired rallid – Eesti ja Soome – Neuville’ile nii raskeks teeb?

«Ma ei tea,» kõlas Hyundai sõitja esimene vastus Dirtfishile. «Autod on muutunud, nagu ka teed. Mäletan, et 2013. aastal oli mul autos väga hea tunne ning väga kerge oli kiiresti sõita.

Pärast seda on kõik olnud palju raskem. Osati, arvan, ka selle pärast, et Toyotat on ju just seal arendatud. Nemad ongi olnud kiired. Ott Tänakul on viimastel aastatel samamoodi [Hyundaiga kehvasti] läinud, kui jätta kõrvale muidugi mullune Soome ralli, kus tal õnnestus kivist vesi välja pigistada ja võit võtta,» jätkas Neuville.