Selgus, kes avavad suurejoonelisel show'l Rally Estonia

WRC Rally Estonia avatseremoonia produtsent Magnus Müürsepp: «Mul on väga hea meel, et aasta-aastalt väärtustab Rally Estonia meelelahutuse osa järjest rohkem. Lisaks rallimaailma adrenaliinile saab publik teenitult järjest enam mõnusat olemist, lahedat seltskonda, head toitu ja parimaid artiste. Hetkel aktuaalseim naisartist Alika astub show'l üles just spetsiaalselt selleks õhtuks loodud erikavaga.

Efektide ja show-elementidega Rally Estonia avašõu tagasi ei hoia. Selle kulminatsiooniks saab kindlasti olema õhtune Terminaatori kontsert. Mitte väheoluline on seejuures idee, et Tartu kesklinnas toimuv programm on külalistele tasuta ja see on kummardus kõigile, keda ralli on puudutanud ja kes ise on seda puudutust edasi kandnud.»