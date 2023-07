Kontaveit peab Tallinnas lahkumismängu enda jaoks erilise vastasega

«Kuna lõpetasin karjääri ja pidasin viimase profimängu Londonis, siis oli mul tegelikult tahtmine mängida viimane mäng kodupubliku ees, et oma inimesed saaksid veelkord tulla vaatama ja loodetavasti kaasa elama. See mõte oli mulle südamelähedane,» lausus Kontaveit pressikonverentsil.

Kontaveit avaldas, et valis vastase oma lahkumismänguks ise. «Olin šokeeritud, kui ta küsimusi küsimata ütles kohe jah. Ta oli kohe nõus ja tal oli väga hea meel, et ma just teda kutsusin. Ta on uskumatult lahke, et on pärast pikka hooaega valmis tulema võõrasse riiki ja minuga mängima,» märkis Kontaveit.