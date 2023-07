Maailmarekordinaist süüdistatakse dopingureeglite rikkumises

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu egiidi all tegutsev dopinguvastane organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) teatas, et Amusanile on dopingukontrollidest eemale hoidmise tõttu esitatud süüdistus ning seda asub lahkama distsiplinaarkohus, kes teeb otsuse enne 19. augustil algavaid Budapesti maailmameistrivõistlusi.

Amusan tegi uudise peale Instagramis pöördumise, kus teatas, et kavatseb süüdistuse vastu võidelda. «Olen puhas sportlane ja mind testitakse regulaarselt, võib-olla isegi rohkem kui tavapäraselt. Mul on usku, et olukord laheneb minu kasuks ja saan MMil võistelda. Seni palun meedial austada minu privaatsust, et saaksin süüdistustega tegeleda,» kirjutas Amusan.