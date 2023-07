Tänak ennustas, kes Rally Estoniat domineerima hakkab

Tänak võidutses kodusel MM-etapil viimati 2020. aastal, kui keeras Hyundai rooli. Viimasel kahel aastal on võidu teeninud Toyota sõitja Kalle Rovanperä.

Ilmselt on ka tänavu Toyotad tugevad, sest Rally Estoniale tullakse mootoriuuendusega. «Kui aus olla, siis Toyotadega võidelda on raske. Vaatame, mis saama hakkab, aga olen kindel, et nad hakkavad domineerima,» ütles Tänak DirtFishile.